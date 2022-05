La Warner Bros. ha diffuso oggi il nuovo trailer anche in italiano di, il film biografico diretto da Baz Luhrmann che farà il suo debutto al Festival di Cannes per poi arrivare al cinema.

Il film arriverà al cinema in Italia il 22 giugno 2022.

Potete ammirare il trailer italiano qui in alto, a seguire quello in lingua originale.

Ricordiamo che il film sarà presentato mercoledì 25 maggio in anteprima mondiale Fuori Concorso al Festival di Cannes e che i Måneskin faranno parte della colonna sonora originale del film con la loro versione dell’iconica hit di Elvis Presley intitolata If I Can Dream.

Trovate tutte le informazioni su Elvis nella nostra scheda.