Enola Holmes 2: ecco il secondo trailer con Millie Bobby Brown, Henry Cavill e Helena Bonham Carter

Netflix ha diffuso oggi il 2° trailer di Enola Holmes 2, il film con Millie Bobby Brown nei panni della sorella minore del celebre Sherlock Holmes, interpretato da Henry Cavill.

Potete ammirarlo qui in alto in italiano, a seguire in lingua originale:

In streaming su Netflix il film sarà disponibile il 4 novembre.

Anche il sequel, alla stregua del primo, ha una sceneggiatura firmata da Jack Thorne e una regia a cura di Harry Bradbeer. Nel cast troviamo ancora una volta Millie Bobby Brown assieme a Henry Cavill e Louis Partridge, che interpreta nuovamente Tewkesbury.

