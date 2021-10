L’uscita disi avvicina e così la promozione si farà sempre più intensa: dopo le nuove locandine , oggi vi mostriamo una featurette ricca di momenti dal set, che potete ammirare qui in alto.

Fandango ha intervistato la regista Chloé Zhao di recente e ha ottenuto una conferma quasi scontata, oramai: il film avrà ben due scene dei titoli di coda, una metà e una alla fine come da tradizione:

“Sì, non restate solo per la prima, ma anche per la seconda perché sono entrambe importanti e hanno delle grosse sorprese per voi” ha commentato la regista.

Ha poi parlato dell’approccio adottato sul set per fare qualcosa di unico:

Ho adottato un approccio antropologico: a volte ho usato la camera mano, i movimenti sono molto naturali, le riprese più lunghe… abbiamo usato il grandangolo e la lunghezza focale, un po’ come già fatto con Nomadland… volevo dare agli spettatori lo spazio e il tempo di esplorare cosa c’è nell’inquadratura e quindi giungere in autonomia a delle conclusioni sul rapporto tra i personaggi e lo spazio in cui si trovano.

Visto che manca pochissimo all’uscita, ComicBook.com ha pubblicato il resoconto di una visita al set svoltasi a gennaio 2020, di cui vi proponiamo alcune curiosità

, il produttore Nate Moore ha ammesso (ricordiamo che si trattava di inizio 2020): “Credo si possa pensare o anche no a un Avengers 5, non so se mi spiego. Credo che Avengers 4 sia stato chiamato Endgame, la fine dei giochi, per un motivo. Non abbiamo ancora parlato seriamente di come sarà un Avengers 5“; Eternals sarà a tutti gli effetti il racconto epico di una storia d’amore : “Abbiamo girato 25 e passa film alla Marvel, ma questo è il primo film Marvel che è costruito attorno a una storia d’amore centrale. Ovviamente ci sono Tony e Pepper, Steve e Peggy, ma sono un po’ a margine. Questo, se riusciamo a farlo come si deve, è una storia d’amore epica. Non sarà mai Le pagine della nostra vita, ma quello è l’intento”;

: “Nel film ha una storia tragica, soffre di una malattia chiamata Mahd Wy’ry. Se siete fan dei fumetti, Mahd Wy’ry è una cosa che può soggiogare gli Eterni, è una forma di demenza. Vista la grande quantità di ricordi che hanno, restano intrappolati nella loro mente, quindi Thena inizia a dimenticare l’epoca in cui si trova. Nel corso del film, quindi, Gilgamesh diventa il suo protettore“. Tra i dettagli scoperti dai giornalisti sul set (ma anche da chi ha osservato con attenzione il primo trailer), c’era anche lo scudo di Captain America . La stampa ha chiesto un commento all’addetto agli oggetti di scena Craig Price che ha spiegato che sarebbe stato “inappropriato commentare” prima di cambiare improvvisamente argomento;

. La stampa ha chiesto un commento all’addetto agli oggetti di scena Craig Price che ha spiegato che sarebbe stato “inappropriato commentare” prima di cambiare improvvisamente argomento; Sul punto di partenza della storia: “Nel presente incontriamo due degli Eterni, Sersi e Sprite, che vivono a Londra, sono sconvolte dallo scoprire la presenza di un Deviante dopo non averne visto uno da 5.000 anni, senza contare che sembra si siano evoluti. Il presente quindi pone la domanda: “Perché i Devianti sono tornati? Perché sono diversi? Riusciremo a riunire la banda in tempo per fermare la nuova minaccia?”“;

sul suo personaggio: “Non voglio definirla il capo degli Eterni, ma è la loro guida. Sono l’unica che possa parlare con i Celestiali, decido io cosa dire e quando dirglielo“; Sul personaggio di Kit Harington c’è stato molto mistero, ma sembra che in questo film non diventerà subito il Cavaliere Nero dei fumetti: “Non vedrete la Lama d’Ebano in questo film. Non diventerà necessariamente il Cavaliere Nero, ma è una cosa con cui giocheremo in futuro”.

c’è stato molto mistero, ma sembra che in questo film non diventerà subito il dei fumetti: “Non vedrete la Gli Eterni sanno bene ciò che hanno fatto gli Avengers con Thanos e il film mostrerà i motivi dietro la loro decisione di non intervenire. Come raccontato da Hayek: “Ne è rimasta molto colpita, nutre molto rispetto nei loro confronti. Anzi, quasi stenta a credere che siano riusciti nel loro intento“.

Eternals sarà al cinema il 5 novembre negli Stati Uniti, dal 3 novembre in Italia.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

