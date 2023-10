L’edizione 2023 della Festa del Cinema di Roma è terminata, e così come sempre vi proponiamo la classifica dei film del Concorso, dal peggiore al migliore, secondo Francesco Alò che per noi ha realizzato come sempre moltissime video recensioni.

Anche quest’anno abbiamo deciso di proporvi questo contenuto in forma gratuita, ma vi ricordiamo che le recensioni e le video recensioni da Roma sono riservate agli abbonati. Abbonarsi a BadTaste+ costa pochissimo: solo 9,99 euro per un anno. Abbonandovi potete sostenere e valorizzare la nostra realtà e contribuite a farci coprire festival come la Festa del Cinema di Roma. Quest’anno abbiamo recensito tantissimi film anche grazie al contributo dei nostri lettori!

Trovate tutti gli articoli e le recensioni dalla Festa del Cinema di Roma nella nostra sezione dedicata.

Classifiche consigliate