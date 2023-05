La Universal Pictures ha diffuso alcune ore fa il teaser trailer di Five Night at Freddy’s, il nuovo horror prodotto dalla Blumhouse basato sulla popolare IP videoludica.

Il film diretto da Emma Tammi (The Wind, Blood Moon) e con Josh Hutcherson, Matthew Lillard, Kat Conner Sterling e Mary Stuart Masterson, arriverà al cinema il 27 ottobre 2023, in tempo per Halloween. La pellicola sarà anche disponibile in contemporanea in streaming su Peacock.

