Si avvicina l’uscita di, l’attesissimo film di Gabriele Mainetti che è stato presentato a Venezia e che arriverà al cinema il 28 ottobre.

Proprio per questo, la 01 Distribution ha cominciato la spinta finale della promozione del film. Su YouTube, nello specifico, sono arrivati alcuni nuovi materiali. Cominciamo con una featurette dedicata al Circo Mezzapiotta che trovate nella parte superiore di questa pagina e di due clip intitolate, rispettivamente, “Baci proprio da schifo” e “Benvenuti al Zirkus Berli”. La prima delle due clip, che trovate più in basso, è stata anche commentata e descritta da Gabriele Mainetti che scrive su Instagram:

BACI PROPRIO DA SCHIFO!

Tanto si è scritto e detto sulla realizzazione di #FreaksOut: complessa nella sua nascita, faticosissima nella sua crescita. Questa scena però è stata impermeabile a tante difficoltà. L’abbiamo girata in meno di 2 ore all’alba di lunedì 6 agosto 2018. Dovevamo finire per le 8.30 del mattino. L’orario coincideva con l’apertura dei cancelli dei Fori Imperiali che per ovvie ragioni non potevano restare chiusi: una volta spalancati la fiumara di visitatori avrebbe inondato il sito archeologico. Come dei ladri abbiamo rubato tutti i minuti possibili e abbiamo girato più di 3 pagine di sceneggiatura.

Quando i personaggi dialogavano il tempo della messa in scena era relativamente veloce. Quando i personaggi volavano nel cielo era un tantino più lento.