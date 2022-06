Come noto, sin dall’uscita di Frozen 2 nel 2019, non ci sono stati aggiornamenti sul futuro del franchise Disney che grazie ai primi due capitoli ha incassato 2,6 miliardi di dollari solo al cinema.

In occasione di un’intervista con Jimmy Fallon, la voce di Anna Kirsten Bell ha risposto alle pressioni per un un terzo capitolo:

Vorrei… ufficialmente annunciare, senza alcuna autorità, Frozen 3. Sottolineo “senza alcuna autorità” perché non posso farlo, non sono io a decidere.

Sulla possibilità che il terzo film sia già in sviluppo, poi, ha ammesso:

Guarda, terrò il mistero… ma so che Idina Menzel di recente ha detto che vorrebbe farne un altro, e sento che se siamo tutti d’accordo, allora non c’è motivo di aspettare, no? Facciamolo!