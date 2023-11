In occasione del CCXP, il Comic-Con di San Paolo, è arrivato il primo trailer di Furiosa: Mad Max Saga, il prequel di Mad Max: Fury Road in cui Anya Taylor-Joy vestirà i panni del personaggio interpretato da Charlize Theron.

“45 anni dopo il collasso, una giovane Furiosa viene tolta alla sua famiglia. Dedicherà il resto della sua vita a ritrovare la strada verso casa. Questa è la sua odissea”: così la didascalia nel trailer introduce la storia che vedremo nel film, prima di lasciarci a una carrellata di spettacolari scene nelle quali vediamo i vari protagonisti, tra cui anche Chris Hemsworth.

Potete ammirare il trailer qui in alto in italiano, e qui sotto in inglese, seguito da un primo motion poster e dalle immagini dei due protagonisti e dal regista George Miller che salgono sul palco del CCXP Expo acclamati dai fan e accompagnati da un rombo di motori ruggenti. “Il personaggio che interpreto è un individuo molto complicato: violento, fuori di testa, brutale, nato nelle wasteland, il mondo in cui è ambientata la saga di Mad Max,” ha spiegato Hemsworth parlando di Dementus. “Lui è il prodotto di questo ambiente, è brutale e lui è cresciuto in un contesto in cui o uccidi, o vieni ucciso. Ha anche del carisma, un carisma manipolatorio: ne parliamo molto nel film. Per far sì che le persone seguano questo personaggio, deve avere delle qualità carismatiche, deve illudere le persone di poter risolvere i suoi problemi. È un personaggio molto diverso da quelli che ho interpretato finora…” Taylor-Joy ha spiegato che quella di Furiosa sarà una storia di “sopravvivenza e speranza impossibile”.

Trovate tutte le informazioni su Mad Max: Furiosa nella nostra scheda!

Cosa ne pensate del trailer di Furiosa? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

Seguici su TikTok!

Classifiche consigliate