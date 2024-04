Garfield sta per tornare in una nuova avventura di cui vi mostriamo l’ultimo trailer. Il primo maggio infatti uscirà il film diretto da Mark Dindal, prodotto da Alcon Entertainment e distribuito in Italia da Eagle Pictures.

La trama ufficiale della pellicola recita: Garfield, il famoso gatto da casa che odia il lunedì e ama le lasagne, sta per vivere un’avventura selvaggia all’aria aperta. Dopo un inaspettato ricongiungimento con il padre scomparso da tempo, il trasandato gatto di strada Vic, Garfield e il suo amico cane Odie sono costretti ad abbandonare la loro vita perfettamente oziosa per unirsi a Vic in una esilarante rapina ad alto rischio.

A prestare la voce al protagonista è Chris Pratt, mentre Samuel L. Jackson sarà il gatto Vic.

