La Sony ha pubblicato su YouTube una prima, brevissima clip diin cui il personaggio interpretato da Paul Rudd, il professor Grooberson, si ritrova ad avere un incontro molto ravvicinato con svariati Omini della pubblicità dei Marshmallow in… versione mini.

Di recente, Bill Murray ha parlato di questa nuova iterazione della saga ricoprendo di complimenti quanto elaborato da Jason Reitman:

Ci sarà un altro Ghostbusters. Quello del figlio di Ivan, Jason. Un giorno mi ha telefonato per dirmi “Ho un’idea per un nuovo Ghostbusters. Mi gira in testa da anni”. Lì per lì ho pensato “Ma come diamine è possibile questa cosa?”. Me lo ricordo che era un ragazzino. Mi ricordo il suo Bar Mitzvah. Pensavo “Ma cosa ne sa questo ragazzo?”. Eppure aveva davvero un’idea molto, molto valida che aveva scritto con quest’altro fantastico ragazzo, Gil Kenan, con cui avevo già lavorato a Ember – il mistero della città di luce. Hanno scritto un film che riporta davvero in vita lo spirito di Ghostbusters, che ha davvero quel feeling simile al primo molto più di quanto successo col secondo o con quello al femminile. Sul serio, ha qualcosa. Ed è stato tosto da fare. Davvero tosto. Magari è anche per questo che penso sia valido. Ci siamo solo per poco tempo, ma è stato fisicamente doloroso perché indossare quegli zainetti protonici è estremamente scomodo. Al tempo avevamo delle batterie gigantesche, ora sono più piccole, ma, ciò detto, pesano comunque moltissimo […] L’hanno rimandato di un anno, o un anno e mezzo, ma sono davvero contento che l’abbiano fatto perché varrà la pena vederlo