Il gladiatore 2 uscirà il prossimo novembre, ma al momento sappiamo ben poco sulla sua trama. In un video sul canale YouTube di History Hit (che potete vedere nella parte superiore della pagina) due storici hanno allora provato a ipotizzare cosa potrebbe raccontare il film, partenendo dalle informazioni disponibili e dai fatti veramente accaduti.

Nel sequel, Paul Mescal interpreterà la versione adulta di Lucio Vero, personaggio apparso da bambino nel primo film, mentre Joseph Quinn sarà Caracalla, celebre imperatore romano. Gli esperti non hanno allora hanno dubbi che il film si svolgerà durante la dinastia dei Severi, in particolare tra il 193 al 211. Questo fa pensare così ad un’ambientazione in Nord Africa o in Britannia, oltre che ovviamente a Roma. Se inoltre fossero presenti flashback sull’ascesa al potere della dinastia dei Severi, questi potrebbero includere la cruciale battaglia di Lugdunum (l’odierna Lione) svoltasi nel 197 tra l’esercito romano di Settimio Severo e quello di Clodio Albino e considerata da alcuni la più grande di tutta la Storia dei Romani.

Vi invitiamo a vedere il video completo per scoprire tutte le altre informazioni emerse durante la chiacchierata!

Il gladiatore 2 ha una data d’uscita fissata al 22 novembre 2024. Nel cast anche Denzel Washington e Pedro Pascal.

