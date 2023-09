In Italia, Gran Turismo, la pellicola di Neill Blomkamp basata sull’omonimo brand videoludico che racconta la storia vera di come Jann Mardenborough è passato dall’essere un videogiocatore a un vero pilota di GT, è uscito lo scorso 20 settembre.

Negli Stati Uniti, il film è invece approdato nelle sale nella seconda metà di agosto e dopo aver incassato circa 41 milioni di dollari (via Box Office Mojo), ha esordito in Digital HD. Per l’occasione, è stato diffuso online un nuovo promo che vi proponiamo nella parte superiore di questa pagina.

Qua sotto potete invece vedere i nostri videoblog con la set visit di Gran Turismo alla quale abbiamo partecipato nel novembre del 2022.

Su TIkTok:

E la versione più lunga su YouTube:

Gran Turismo, la sinossi ufficiale

Ispirato da una storia vera, il film racconta il coronamento del sogno di Jann Mardenborough, un giocatore adolescente di Gran Turismo, che grazie alle sua abilità di gioco vince una serie di competizioni della Nissan per diventare un pilota professionista.

Gran Turismo è uscito nei cinema italiani il 20 settembre 2023. Trovate tutte le informazioni nella scheda del film!

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate