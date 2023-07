Ieri, il solo e unico Harrison Ford ha spento 81 candeline.

Proprio per questo, la Lucasfilm ha pubblicato su YouTube un video celebrativo che ripercorre come la storia della star si sia intrecciata, negli anni, con quella della compagnia fondata da George Lucas oggi di proprietà della Disney. Si parte da American Graffiti e si prosegue con le varie incursioni nei franchise di Star Wars e Indiana Jones, senza dimenticare di citare altre indimenticabili performance di Harrison Ford in pellicole come Il fuggitivo, Witness – il testimone, Air Force One, Sotto il segno del pericolo e molte altre.

La trovate nella parte superiore di questa pagina.

Qua sotto potete trovare l’intervista a Harrison Ford e Phoebe Waller-Bridge che abbiamo fatto qualche settimana fa al junket da remoto di Indiana Jones 5.

Vi ricordiamo che Indiana Jones 5 (Indiana Jones e il Quadrante del Destino) è nelle sale dello stivale dal 28 giugno. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

FONTE: Lucasfilm su YouTube

