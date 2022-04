È arrivato online il teaser trailer della versione live action de(Mimi wo sumaseba), il film ispirato all’omonimo lungometraggio animato dello Studio Ghibli a sua volta basato sul manga Sussurri del cuore di Aoi Hiiragi.

Il film uscirà in Giappone il prossimo 14 ottobre dopo essere stato rimandato a causa del Covid. Potete ammirare il teaser trailer nella parte superiore di questa pagina mentre, a seguire, trovate anche due poster.

La storia di questo nuovo film si svolgerà 10 anni dopo rispetto a quella del manga originale. Diventata ormai ventiquattrenne, Shizuku ha accantonato il suo sogno di diventare scrittrice, ma lavora duramente per cercare di vendere i libri per bambini per la casa editrice della quale è editor. Nel mentre, Seiji sta ancora inseguendo il suo sogno all’estero anche se la distanza fra lui e Shizuku aumenta.

Qua sotto potete leggere la sinossi ufficiale del film de I sospiri del mio cuore realizzato da Studio Ghibli con regia di Yoshifumi Kondō, regista prematuramente scomparso nel 1998 a soli 48 anni che in molti davano come erede, un giorno, di Hayao Miyazaki e Isao Takahata alla guida dello studio:

Shizuku e’ un’adolescente con la passione per la scrittura. Un giorno si accorge che tutti i libri che sceglie in biblioteca sono stati presi precedentemente sempre dalla stessa persona. Una casualita’ le lascia pensare che si tratti di Seiji, un ragazzo che trova antipatico e dispettoso. E’ davvero possibile che sia proprio lui il misterioso lettore? Un curioso gatto che viaggia indisturbato in metropolitana la aiutera’ scoprire di piu’ sulla vita di Seiji e sul sorprendente negozio di suo nonno. Una nuova storia d’amore e magia scritta dal maestro Hayao Miyazaki.

Fonte: Anime News Network