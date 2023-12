Sarà dal primo gennaio 2024 nei cinema italiani Il ragazzo e l’airone (LEGGI LA RECENSIONE), il nuovo film del regista Premio Oscar Hayao Miyazaki.

Grazie alla Lucky Red, che si occuperà della distribuzione della pellicola, possiamo ora ammirare il trailer italiano. Lo trovate nella parte superiore di questa pagina.

Il ragazzo e l’airone: i dettagli del doppiaggio italiano

La direzione del doppiaggio è stata affidata ad Alessandro Rossi (che ha prestato la voce ad attori come Liam Neeson e Arnold Schwarzenegger e ha diretto il doppiaggio di Spider-Man. Un nuovo universo, The Social Network, il film Premio Oscar® Il caso Spotlight e molti altri).

La voce del protagonista Mahito è di Giulio Bartolomei (Mike in Stranger Things, Richie in It, Flash in Gli incredibili 2), quella dell’airone è di Stefano Dori (Spider Punk in Spider-Man. Across the Spider-Verse, Fortnite Battaglia Reale), Federica De Bortoli (voce, tra le altre, di Rachel McAdams, Natalie Portman, Isla Fisher, Noomi Rapace, Anne Hathaway e Kristen Stewart) è Natsuko/Hisako, Chiara Gioncardi (Heroes, Il Trono di Spade) è Kiriko, Lucrezia Marricchi (Sex Education, The Idol) è Himi, mentre Gianfranco Miranda (Ryan Gosling, Adam Driver e Clark Kent in Superman nei film DC Extended Universe) è Soichi.

La dichiarazione di Andrea Occhipinti di Lucky Red

“A 10 anni da Si alza il vento, siamo orgogliosi di portare in sala il nuovo film di Hayao Miyazaki Il ragazzo e l’airone. Uscirà il 1° gennaio, una delle più importanti date per il mercato cinematografico. Pensiamo sia la giusta collocazione per un titolo così significativo e atteso e riteniamo possa dare a voi e a noi grandi soddisfazioni. Il ragazzo e l’airone ha spazzato via i record precedenti dello Studio Ghibli in molti paesi in cui è già uscito: in Francia, ha raccolto più di 1.3 milioni di spettatori in 4 settimane. Ci auguriamo di iniziare insieme, con successo e nel segno del grande cinema grazie a questo magnifico film, l’anno nuovo” Andrea Occhipinti, Fondatore e Presidente Lucky Red.

