In occasione del Super Bowl i 20th Century Studios hanno lanciato il full trailer di Il Regno del Pianeta delle Scimmie, nuovo film della saga in arrivo al cinema il 24 maggio.

Sequel diretto di The War – il Pianeta delle Scimmie, il film di Wes Ball è ambientato “diverse generazioni dopo il regno di Cesare”, e vede come protagonista un personaggio inedito chiamato Noa e interpretato in motion capture e nel doppiaggio da Owen Teague. Nel cast anche Kevin Durand, Freya Allen, William H. Macy e Peter Macon.

Scritto da Josh Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver e Patrick Aison, il film è diretto da Wes Ball, regista di Maze Runner.

Il Regno del Pianeta delle Scimmie: i poster dei protagonisti

