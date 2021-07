Come vi abbiamo raccontato, il viaggio dein 4K si è concluso, nei cinque giorni in cui il film di Peter Jackson è rimasto in sala ha raccolto ben 385 mila euro, registrando più di 58 mila presenze. Martedì è toccato al secondo film della saga,, tornato in quasi 200 cinema in tutta Italia fino al 30 luglio compreso, per poi essere seguito dadal 31 luglio al 4 agosto.

Qui in alto potete ammirare il video che abbiamo realizzato sulle prime due serate inaugurali al cinema Arcadia di Melzo. Ad accogliere gli spettatori due cosplayer del gruppo La Quarta Era.