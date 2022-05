Il canale You Tube Eddie Sharam Animation ha realizzato un curioso e suggestivo video animato che riassume in pochi minuti le vicende de, primo capitolo della trilogia letteraria didiventata in seguito anche la trilogia cinematografica diretta da Peter Jackson.

Potete vedere il suggestivo video nella parte superiore della pagina.

Qua sotto trovate la sinossi ufficiale del film di Jackson:

Molto tempo fa, nella Seconda Era della Terra di Mezzo, furono forgiati diciannove grandi anelli, ciascuno dei quali accordava lunga vita e poteri magici a chi lo portasse. Ma Sauron, l’Oscuro Signore di Mordor, forgio’ un Anello Sovrano, amalgamando al suo oro fuso il proprio sangue e la linfa vitale. Con esso intendeva portare tutti gli altri anelli sotto il suo dominio. Lo forgio’ nelle viscere del Monte Fato e su di esso pronuncio’ l’incantesimo dell’anello che gli avrebbe conferito il potere: “…un anello per domarli, un anello per trovarli, un anello per ghermirli e nel buio per incatenarli”. Adesso, il futuro della civiltà dipende dal destino dell’Anello Assoluto, che il fato ha deposto nelle mani di un giovane hobbit di nome Frodo Baggins, che ereditato l’Anello, entra nella leggenda

