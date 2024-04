KHStudio ha pubblicato su Youtube un finto trailer dedicato a un film di James Bond con Henry Cavill nei panni dell’agente 007 e Margot Robbie in quelli di una Bond girl.

Nonostante sia stato realizzato riciclando sequenze dagli altri film degli attori protagonisti e con delle immagini generate attraverso l’uso di intelligenza artificiale (dall’esito discutibile), il trailer ha riscosso un notevole successo, arrivando (al momento) a quota 2,5 milioni di visualizzazioni.

Nella parte iniziale della didascalia KHStudio dà l’impressione che si tratti di un film effettivo: “Henry Cavill e Margot Robbie sono i protagonisti di James Bond 26, le riprese sono in programma per il 2024“, mentre cliccando su “Altro” si legge che “questo video è un concept trailer creato solamente per intenti artistici e di intrattenimento” attraverso l’uso di “vari effetti, effetti sonori, tecnologie IA e altri elementi per dare vita alla mia visione“.

Durante una recente intervista al The Rich Eisen Show, Henry Cavill è tornato a rispondere alla domanda se pensa ci sia ancora una possibilità per lui di interpretare Bond. “Non ne ho idea” ha ribattuto. “Forse sono troppo vecchio ora, forse no. Dipende da Barbara Broccoli e Mike Wilson, vedremo quali saranno i loro piani“.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere in un commento!

Seguiteci anche su TikTok!

Classifiche consigliate