Durante un’ospitata al The Graham Norton Show per promuovere Halloween Ends, Jamie Lee Curtis ha parlato della sua prima, peculiare esperienza di visione.

L’attrice ha ammesso che fa sempre fatica a vedere i momenti più spaventosi e crudi, perciò per quella proiezione è arrivata attrezzata:

Hanno organizzato una proiezione privata solo per me. L’ho visto in una sala vuota, ma avevo i controlli del volume, perciò sono stata scaltra. Durante i dialoghi sì, ok, [lo tenevo alto] ma appena la musica si alzava, abbassavo il volume a zero e mi voltavo.

Tuttavia, e lo giuro su Dio, hanno insistito perché ci fosse una guardia nella stanza, in modo che non piratassi il mio film. Sono sincera, ho detto: “Cosa?”. Perciò per tutto il film abbassavo il volume, voltavo la testa, ma sentivo comunque il tizio che faceva: “Oh, no, no, no!”.