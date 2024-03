In vista di San Patrizio, è approdato in rete uno spot della Guinness intrepretato e co-diretto da Jason Momoa. Nel video (che trovate nella parte superiore della pagina) l’attore, scoprendo di essere per il 2% irlandese, inizia a correre per tutta la città per raggiungere il più in fretta possibile un pub, dove gustare la rinomata birra irlandese. In un’intervista con THR, quest’ultimo ha raccontato come è nato il progetto e la sua esperienza dietro la macchina da presa. Vi riportiamo i passaggi più interessanti.

Un sogno che si avvera

L’attrice definisce la collaborazione con Guinness un sogno che si avvera, che da tempo aveva nel cassetto:

Con quello che sta succedendo nella mia vita in questo momento, sto solo spuntando le prime voci di tutte le liste. Con Guinness, abbiamo cercato di capire quale fosse la cosa giusta da fare insieme per oltre un decennio. Tornando alla casa madre, quando stavo facendo Game of Thrones, sono andato lì [al quartier generale] e ci ho portato i miei figli la prima volta. [Wolf] avrà avuto un anno, quindi sono passati circa 14 anni. Anche il mio partner [Brian Mendoza] era lì con me e ci hanno preparato una Guinness speciale e mi hanno fatto la mia birra. L’hanno fatto un paio di volte; abbiamo avuto molte grandi collaborazioni. Sono sempre stati al mio fianco e io volevo solo mettere a disposizione la mia società di produzione per loro. Sono arrivato al punto di decidere: “Scriviamo qualcosa per loro e vediamo se funziona“. Abbiamo presentato la nostra proposta al team e l’hanno adorata. Stavamo girando Chief of War, ricordo esattamente dove mi trovavo in quel momento quando l’abbiamo proposto. Un anno dopo l’abbiamo girato e ho avuto tutti i miei migliori amici nel film. C’è tutta la mia compagnia, l’abbiamo prodotto, l’ho co-diretto con il mio migliore amico [Mendoza] e l’ho scritto con un altro migliore amico. C’è anche mia madre. I miei figli non sono maggiorenni, ma se lo fossero stati, avrei corso davanti a loro o avrei fatto qualche scena d’azione con loro. A parte questo, è assolutamente il lavoro dei miei sogni.

Dirigere la propria mamma

Non si tratta comunque della prima esperienza come regista per Momoa, che ha già diretto il thriller Road To Paloma e la serie On the Roam. Ecco cosa lo spinge a sedersi dietro la macchina da presa:

Probabilmente dovrete chiederlo ad altre persone, ma io sono solo appassionato [della regia]. Ciò che amo dell’essere un regista è che io sarò giudicato per tutto ciò che è in quel film. Quando sei un attore, ti presenti, fai il tuo lavoro e poi il progetto passa in cento mani diverse con cento opinioni diverse. Quando sei un regista, posso scegliere tutto, tutto quello che c’è nell’inquadratura, cosa indossa la gente, chi recita, tutto è quello che voglio. E mi piace così. Mi piace essere completamente assorbito dal mestiere di regista. A volte la recitazione non è sufficiente e altre volte è come se non volessi affrontare tutta questa storia, tutta questa impresa. Ma ci sono quelle storie che vuoi raccontare e che riflettono le scelte che fai. È un processo collaborativo e assumi tutti per farti aiutare, metterti in luce e portarti a un altro livello.

Nello spot della Guinness, tra le comparse troviamo anche la mamma stessa dell’attore. Ecco come sono andate le cose sul set:

Non penserei mai di coinvolgere mia madre in qualcosa. Ama stare sul set ed essere presente per me, ma non l’avrei mai coinvolta. Quando si è presentata questa opportunità, è diventata molto nervosa. È stata una cosa carina. Continuava a ripetere la sua battuta e poi io la cambiavo. È impazzita. Ma anche in un film come Minecraft, si cambia continuamente le battute e si cerca di migliorarle o di provare qualcosa di nuovo. È divertente poter cambiare. Ma è stato difficile per lei, che era alla sua prima volta. È molto tedesca con una spruzzata di irlandese. Diceva che le cose dovevano essere molto giuste. Quindi, è stato divertente vederla stare sulle spine per un po’, ma anche divertirsi molto. Il suo sorriso nella pubblicità è impagabile. È come pensare.: “Oh mio Dio, è mia madre“. Conosco quel sorriso perché lo faccio anch’io. Un sorriso completo che non si vede nemmeno. Guardo le mie foto e non riesco nemmeno a vedere il mio dannato occhio.

“Dune 2 è un capolavoro”

Nel primo Dune, Momoa interpreta Duncan Idaho, il maestro di spade di Paul Atreides che muore nel corso delle vicende. L’attore non ha dunque preso parte al secondo film, da poco nelle sale, ma lo ha visto e lo ha non poco apprezzato:

L’ho visto un paio di volte. L’ho visto molto tempo fa e poi l’ho rivisto prima che uscisse. Adoro quel film. Sono stati bravissimi. Sono così orgoglioso. A proposito di orgoglio, Denis Villeneuve è il mio regista preferito in tutto il mondo. Lui e Julian Schnabel sono i miei preferiti. Sono quelli che hanno firmato la mia tessera DGA quando sono diventato membro della Directors Guild of America. È stato un grande onore. Ma sono molto orgoglioso di Denis. Ho lavorato con il produttore Cale Boyter [in Dune], abbiamo iniziato a frequentarci e lui mi ha detto: “Devo metterti in una commedia“. E così, ho fatto Minecraft con Jack Black, e Cale sta producendo questo film. Con Dune mi sono creato una bella famiglia di amici. Timmy mi ha mandato un messaggio l’altro giorno. Javier è fantastico. Josh Brolin è il mio fratello maggiore. Sono così felice per tutti. È questa la cosa bella. Costruisci questi rapporti e poi loro vanno e spaccano, c*zzo. Sono entusiasta di vedere cosa ci riserva il futuro ed è bellissimo. È un capolavoro.

