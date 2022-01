Mancano poche settimane all’uscita disu Netflix (18 febbraio), e oggi è approdato online il violentissimo trailer del film prodotto da Fede Alvarez e diretto da David Blue Garcia. Dopo essere rimasto nascosto per quasi mezzo secolo, Faccia di cuoio torna a seminare il terrore prendendosela con un gruppo di giovani amici “idealisti” che accidentalmente si ritrovano in una remota cittadina del Texas.

Il trailer non nasconde il gore del film, anzi: siamo al livello di altri progetti di Alvarez come i remake de La casa. Tra persone colpite con un’accetta, scuoiate o segate in due, Non aprite quella porta promette di essere la carneficina che i fan desiderano da tempo.

Eccolo in lingua originale, mentre in alto lo trovate in italiano.

Questa la trama ufficiale:

Melody (Sarah Yarkin) e la giovane sorella Lila (Elsie Fisher) raggiungono con gli amici Dante (Jacob Latimore) e Ruth (Nell Hudson) il paese sperduto di Harlow, nel Texas, per dar vita a una nuova e visionaria iniziativa imprenditoriale. Ma il loro sogno si trasforma in un incubo quando senza volerlo disturbano Faccia di cuoio, il serial killer squilibrato che con la sua eredità di sangue continua a tormentare gli abitanti della zona. Tra questi c’è Sally Hardesty (Olwen Fouéré), l’unica sopravvissuta al tristemente famoso massacro del 1973 che è determinata a ottenere vendetta.

Ricordiamo che il film venne annunciato a febbraio 2020: la Legendary Pictures aveva ingaggiato i fratelli Andy e Ryan Tohill per dirigere il reboot del film. Dopo una sola settimana di riprese, ad agosto, i due erano stati licenziati per divergenze creative. Il progetto è stato quindi affidato al direttore della fotografia vincitore dell’Emmy David Blue Garcia, ripartendo da zero. Successivamente, Netflix è subentrata nella distribuzione globale.

Il film originale di Tobe Hooper ebbe un tale successo da generare tre sequel (in uno dei quali comparivano Matthew McConaughey e Renée Zellweger). Nel 2003 la Platinum Dunes di Michael Bay produsse un reboot che venne seguito da un prequel tre anni dopo. La Lionsgate successivamente realizzò Texas Chainsaw 3D e il recente Leatherface. Infine, i diritti sono passati alla Legendary Pictures.

