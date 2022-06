Netflix ha svelato ufficialmente il cast del nuovo adattamento di Matilda, opera di Roal Dahl, targato Netflix e Working Title intitolato Matilda The Musical di Roald Dahl.

L’esordiente Alisha Weir è stata scelta come Matilda, Lashana Lynch ha ottenuto il ruolo di Miss Honey, la “maestra Dolcemiele” del libro, mentre Emma Thompson interpreta Agatha Trinciabue. Al ruolo era stato collegato inizialmente Ralph Fiennes (per confermare la scelta teatrale di far interpretare il ruolo a un uomo), ma poi c’è stato un cambio di rotta.

Matthew Warchus, già regista del musical teatrale, si è occupato di dirigere il lungometraggio.

Dal romanzo di Dahl, ricordiamo, è già stato tratto un adattamento cinematografico, ovvero Matilda 6 mitica, diretto da Danny DeVito nel 1996.

Ecco anche la locandina:

