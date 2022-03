In Meglio Nate che niente, il tredicenne Nate Foster sogna Broadway. C’è un solo problema – non riesce nemmeno a ottenere una parte nel musical della sua scuola. Ma quando i suoi genitori lasciano la città, Nate e la sua migliore amica Libby esplorano la Grande Mela per l’opportunità della vita che li aiuterà a dimostrare che avevano tutti torto. L’incontro casuale con zia Heidi che aveva perso di vista creerà la svolta necessaria: insieme dovranno imparare che le avventure più importanti della vita sono grandi quanto i tuoi sogni. Il film è basato su un romanzo vincitore di numerosi premi.