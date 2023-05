La Focus Features ha diffuso oggi il trailer di Il mio grosso grasso matrimonio greco 3, che arriverà sul grande schermo negli Stati Uniti il 9 settembre.

Per questo terzo episodio della saga Nia Vardalos non figura solo come la protagonista Toula Portokalos, ma anche come sceneggiatrice e regista, tornando dietro la macchina da presa per la prima volta dopo 5 appuntamenti per farla innamorare (2009).

La storia è ambientata in Grecia ed è incentrata sul matrimonio di Pari, figlia di Toula e Ian, e Bennett. Il film renderà anche omaggio a Michael Constantine, che interpretava Gus, padre di Toula nella saga e che è morto l’anno scorso.

