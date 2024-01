La Industrial Light & Magic ha pubblicato in rete un interessante video in cui viene mostrata la costruzione e la progressione di alcuni effetti visivi realizzati per Mission: Impossible – Dead Reckoning: Parte Uno, il film con Tom Cruise arrivato nelle sale lo scorso anno.

