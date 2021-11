L’uscita di, a lungo rimandato a causa della pandemia, finalmente si avvicina e così, in vista del lancio del full trailer previsto per domani, la Sony ha diffuso una nuova featurette del film.

Nel video il premio Oscar Jared Leto parla del suo personaggio, il brillante Dr. Michael Morbius, e del suo potente alter-ego, a cinquant’anni dalla sua nascita nei fumetti Marvel. Leto parla dei poteri di Morbius, e di quanto questo ruolo sia stato complesso per lui da interpretare in particolare per via dell’esigenza di esprimere fisicamente i due diversi lati dell’antieroe vampiro.

Potete vedere la featurette qui sopra, domani troverete il trailer qui su BadTaste.it!

Nei fumetti, il dottor Michael Morbius è uno scienziato con una rara malattia del sangue che, dopo aver tentato una cura, va incontro a effetti collaterali inaspettati divenendo una sorta di vampiro. Anche noto come il Vampiro Vivente, il personaggio è apparso nei fumetti Marvel nel 1971 (nel n. 101 di The Amazing Spider-Man), anche se il progetto rientrerà nell’Universo cinematografico della Sony proprio come Venom.

Avi Arad e Matt Tolmach figurano come produttori assieme a Lucas Foster. Lo script è stato scritto da Matt Sazama e Burk Sharpless, che vantano nel proprio curriculum film come Power Rangers, Dracula Untold, The Last Witch Hunter – L’Ultimo Cacciatore di Streghe e Gods of Egypt.

Questa la sinossi:

Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa.

Nel cast, oltre a Jared Leto, anche Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal, Michael Keaton e Tyrese Gibson.

Il film uscirà il 28 gennaio 2022 nei cinema americani.