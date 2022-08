Neve Campbell torna nei panni di Sidney Prescott in uno spot per la Croce Rossa Americana

Neve Campbell, star del franchise di Scream, è stata scelta dalla Croce Rossa Americana per un peculiare spot televisivo in salsa horror.

Lo spot in questione, che sottolinea le conseguenze della crisi legata alla donazione di sangue nel Paese, si intitola “A Bloody Nightmare” e mette in scena i cliché dei film horror in cui i personaggi sembrano sempre prendere le decisioni più sbagliate.

Potete vedere lo spot nella parte superiore della pagina.

Riguardo a Scream ecco le notizie sul sesto film attualmente in fase di riprese:

Nel cast troveremo Jenna Ortega, Melissa Barrera, Courtney Cox, Samara Weaving, Tony Revolori, Mason Gooding, Jasmin Savoy Brown, oltre a Hayden Panettiere (nuovamente nei panni di Kirby).

La sceneggiatura di Scream 6 è stata scritta nuovamente da James Vanderbilt e Guy Busick, mentre Matt Bettinelli-Olpin and Tyler Gillett sono tornati alla regia. L’uscita è prevista per il 31 marzo 2023.

Scream 5, uscito lo scorso gennaio al cinema, ha incassato 140 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di poco superiore ai 20.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Red Cross USA