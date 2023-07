Come abbiamo visto, le ultime dichiarazioni di Christopher Nolan sull’assenza di inquadrature in CGI in Oppenheimer non sono state accolto molto bene.

Il desiderio di realismo del regista inglese è proprio alla base di un nuovo dietro le quinte incentrato sul film in arrivo a fine agosto in Italia e tra pochi giorni negli Stati Uniti.

La featurette contiene un mucchio di sequenze dal dietro le quinte e una serie di interviste al cast che ha parlato delle colossali proporzioni dell’ultima fatica di Nolan.

Potete ammirarla qui in alto.

Oppenheimer esce il 23 agosto al cinema. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Fonte