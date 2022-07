Finalmente online il primo trailer di Orphan: First Kill, sequel del film horror con Isabelle Fuhrman nei panni della bambina Esther.

L’attrice è tornata a ricoprire il ruolo dopo più di 10 anni attraverso espedienti davanti alla macchina da presa, trucco e protesi.

La pellicola, apprendiamo oggi, uscirà in alcuni cinema negli Stati Uniti e in contemporanea streaming su Paramount+ il 19 agosto, quando sarà disponibile anche per l’acquisto digitale.

Ecco anche la locandina:

Orphan: First Kill racconta la fuga geniale orchestrata da Leena Klammer da un ospedale psichiatrico in Estonia e il suo viaggio negli Stati Uniti spacciandosi per la figlia dispersa di una famiglia abbiente. La nuova vita di Leena nei panni di “Esther” la pone però contro una madre disposta a proteggere la sua famiglia a tutti i costi.

Del cast fa parte anche Julia Stiles. William Brent Bell (The Boy) ha diretto il film basandosi su una sceneggiatura di David Coggeshall.

Il primo fim costato 20 milioni di dollari ne ha poi incassati 78,8 a livello globale.

Cosa ne pensate di un nuovo film di Orphan? Siete curiosi di rivedere Esther? Ditecelo, come sempre, nei commenti!