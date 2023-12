Past Lives, opera prima della sudcoreana Celine Song, ha finalmente una data di uscita in Italia: arriverà al cinema il 14 febbraio con Lucky Red.

Il film con Greta Lee, Teo Yoo e John Magaro è stato acclamato al Sundance e alla Berlinale, ed è stato presentato in anteprima italiana alla Festa del Cinema di Roma. Presente nelle classifiche dei migliori film dell’anno di numerose testate internazionali, non è presente nella shortlist dell’Oscar per il miglior film internazionale, ma c’è in quella per la miglior canzone.

LEGGI – la recensione

Ispirato da una vicenda accaduta alla regista, il film racconta la storia di Nora (Greta Lee) e Hae Sung (Teo Yoo), due amici d’infanzia profondamente legati che si separano quando la famiglia di Nora dalla Corea del Sud emigra in Canada. Due decenni dopo si ritrovano a New York, dove vivono una settimana cruciale in cui si confrontano sul destino, l’amore e le scelte che segnano il corso della vita, in una storia d’amore moderna e straziante.

Una sera di qualche anno fa, Celine Song si ritrovò seduta in un bar tra due uomini provenienti da periodi molto diversi della sua vita. Uno era suo marito di New York, l’altro il suo amore d’infanzia, che era venuto dalla Corea per visitare la città. In quel bar, nel ruolo sia di traduttrice che di intermediaria, Song ha avuto la strana sensazione di attraversare due dimensioni alternative, fondendole in una sola.

«Ero seduta lì tra questi due uomini che mi amavano in modi diversi, in due lingue diverse e due culture diverse. E io ero l’unico motivo per cui questi due uomini parlavano tra loro – ricorda Song. C’è qualcosa di quasi fantascientifico in questo. Ti senti come qualcuno che può trascendere la cultura, il tempo, lo spazio e la lingua.

È stato lì, seduta in questa convergenza di mondi, che Song – drammaturga di spicco della scena teatrale di New York (“Endlings”) – ha avuto l’ispirazione per Past Lives, quello che sarebbe diventato il suo debutto cinematografico.

Classifiche consigliate