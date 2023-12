Manca poco più di un mese alle nomination agli Oscar 2024, e come da tradizione l’Academy ha annunciato le shortlist di alcune categorie nelle quali verranno selezionati i candidati, inclusa l’importante Miglior film internazionale, nella quale figura anche Io capitano di Matteo Garrone (che giusto oggi ha ricevuto un importante endorsement su Variety con la pubblicazione di un’intervista assieme a Benigni).

Si tratta della prima “selezione” vera e propria, che riflette anche tutti gli sforzi promozionali che sono stati fatti in questi mesi a partire da Cannes e dal Festival di Venezia, ma soprattutto dopo la fine degli scioperi.

I titoli presenti in queste dieci categorie sono stati scelti a un gruppo selezionato di votanti dell’Academy: tra essi, tutti i membri dell’associazione potranno ora scegliere i candidati.

Barbie domina le shortlist ma perde una possibile nomination all’Oscar

Tra i film più presenti nelle shortlist svelate oggi spicca Barbie, con cinque potenziali candidature tra suono, colonna sonora e ben tre canzoni originali (Billie Eilish, Dua Lipa e Mark Ronson & Andrew Wyatt). Non compare invece nel trucco e parrucco, categoria nella quale già sappiamo quindi che non riceverà una nomination all’Oscar.

Killers of the Flower Moon compare quattro volte, mentre Oppenheimer, che già sapevamo non sarebbe rientrato nella shortlist degli effetti visivi, figura in tre categorie: trucco e parrucco, suono e colonna sonora. Anche La società della neve compare in tre shortlist, così come Povere creature, Spider-Man: Across the Spider-Verse, Napoleon e Il Colore Viola.

L’Italia, come dicevamo, stavolta c’è nella categoria del miglior film internazionale, assieme a Foglie al vento di Kaurismaki, La società della neve di Bayona, The Zone of Interest di Glazer e altri.

Ricordiamo che le votazioni per le nomination agli Oscar si terranno dall’11 al 16 gennaio, e verranno poi annunciate il 23 gennaio. La 96 esima edizione degli Oscar verrà trasmessa la notte del 10/11 marzo dal Dolby Theatre presso il centro commerciale Ovation Hollywood.

Le shortlist in 10 categorie

Miglior documentario

15 film selezionati tra 167 presentati. La shortlist e i nominati vengono scelti dalla rispettiva branca.

“American Symphony”

“Apolonia, Apolonia”

“Beyond Utopia”

“Bobi Wine: The People’s President”

“Desperate Souls, Dark City and the Legend of Midnight Cowboy”

“The Eternal Memory”

“Four Daughters”

“Going to Mars: The Nikki Giovanni Project”

“In the Rearview”

“Stamped from the Beginning”

“Still: A Michael J. Fox Movie”

“A Still Small Voice”

“32 Sounds”

“To Kill a Tiger”

“20 Days in Mariupol”

Miglior corto documentaristico

15 film selezionati tra 114 presentati. La shortlist e i nominati vengono scelti dalla rispettiva branca.

“The ABCs of Book Banning”

“The Barber of Little Rock”

“Bear”

“Between Earth & Sky”

“Black Girls Play: The Story of Hand Games”

“Camp Courage”

“Deciding Vote”

“How We Get Free”

“If Dreams Were Lightning: Rural Healthcare Crisis”

“Island in Between”

“The Last Repair Shop”

“Last Song from Kabul”

“Nǎi Nai & Wài Pó”

“Oasis”

“Wings of Dust”

Miglior film internazionale

15 film selezionati tra i titoli di 88 paesi. La shortlist e i nominati vengono scelti dai membri di tutte le branche dell’Academy, dopo aver garantito di aver visto un numero minimo di film. Per votare i candidati finali sarà necessario vedere tutti i film della shortlist.

Armenia, “Amerikatsi”

Bhutan, “The Monk and the Gun”

Denmark, “The Promised Land”

Finland, “Fallen Leaves”

France, “The Taste of Things”

Germany, “The Teachers’ Lounge”

Iceland, “Godland”

Italy, “Io Capitano”

Japan, “Perfect Days”

Mexico, “Totem”

Morocco, “The Mother of All Lies”

Spain, “Society of the Snow”

Tunisia, “Four Daughters”

Ukraine, “20 Days in Mariupol”

United Kingdom, “The Zone of Interest”

Miglior trucco e parrucco

10 film selezionati. La shortlist e i nominati vengono scelti dalla rispettiva branca.

“Beau Is Afraid”

“Ferrari”

“Golda”

“Killers of the Flower Moon”

“The Last Voyage of the Demeter”

“Maestro”

“Napoleon”

“Oppenheimer”

“Poor Things”

“Society of the Snow”

Miglior colonna sonora

15 film selezionati tra 148 presentati. La shortlist e i nominati vengono scelti dalla rispettiva branca.

“American Fiction”

“American Symphony”

“Barbie”

“The Boy and the Heron”

“The Color Purple”

“Elemental”

“The Holdovers”

“Indiana Jones and the Dial of Destiny”

“Killers of the Flower Moon”

“Oppenheimer”

“Poor Things”

“Saltburn”

“Society of the Snow”

“Spider-Man: Across the Spider-Verse”

“The Zone of Interest”

Miglior canzone originale

15 canzoni selezionate tra 94 presentate. La shortlist e i nominati vengono scelti dalla rispettiva branca.

“It Never Went Away” from “American Symphony”

“Dear Alien (Who Art In Heaven)” from “Asteroid City”

“Dance The Night” from “Barbie”

“I’m Just Ken” from “Barbie”

“What Was I Made For?” from “Barbie”

“Keep It Movin’” from “The Color Purple”

“Superpower (I)” from “The Color Purple”

“The Fire Inside” from “Flamin’ Hot”

“High Life” from “Flora and Son”

“Meet In The Middle” from “Flora and Son”

“Can’t Catch Me Now” from “The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes”

“Wahzhazhe (A Song For My People)” from “Killers of the Flower Moon”

“Quiet Eyes” from “Past Lives”

“Road To Freedom” from “Rustin”

“Am I Dreaming” from “Spider-Man: Across the Spider-Verse”

Miglior corto d’animazione

15 film selezionati tra 93 presentati. La shortlist e i nominati vengono scelti dalla rispettiva branca.

“Boom”

“Eeva”

“Humo (Smoke)”

“I’m Hip”

“A Kind of Testament”

“Koerkorter (Dog Apartment)”

“Letter to a Pig”

“Ninety-Five Senses”

“Once upon a Studio”

“Our Uniform”

“Pachyderme”

“Pete”

“27”

“War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko”

“Wild Summon”

Miglior corto live action

15 film selezionati tra 187 presentati. La shortlist e i nominati vengono scelti per la prima volta da membri di tutte le branche dell’Academy, dopo aver visto un numero minimo di corti.

“The After”

“The Anne Frank Gift Shop”

“An Avocado Pit”

“Bienvenidos a Los Angeles”

“Dead Cat”

“Good Boy”

“Invincible”

“Invisible Border”

“Knight of Fortune”

“The One Note Man”

“Red, White and Blue”

“The Shepherd”

“Strange Way of Life”

“The Wonderful Story of Henry Sugar”

“Yellow”

Miglior suono

10 film selezionati. La shortlist e i nominati vengono scelti dalla rispettiva branca.

“Barbie”

“The Creator”

“Ferrari”

“The Killer”

“Killers of the Flower Moon”

“Maestro”

“Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One”

“Napoleon”

“Oppenheimer”

“The Zone of Interest”

Migliori effetti visivi

10 film selezionati. La shortlist e i nominati vengono scelti dalla rispettiva branca.

“The Creator”

“Godzilla Minus One”

“Guardians of the Galaxy Vol. 3”

“Indiana Jones and the Dial of Destiny”

“Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One”

“Napoleon”

“Poor Things”

“Rebel Moon – Part One: A Child of Fire”

“Society of the Snow”

“Spider-Man: Across the Spider-Verse”

