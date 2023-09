Francesco Alò ci parla di Patagonia, il film di Simone Bozzelli con Andrea Fuorto, Augusto Mario Russi, Elettra Dallimore Mallaby, Alexander Benigni, al cinema dal 14 settembre.

PATAGONIA: LA TRAMA

Yuri, ragazzo rinchiuso in una vita senza scintille da una zia che lo tratta come un bambino, trova in Agostino, un girovago già uomo ma con lo spirito di un ragazzino, la spinta ad andarsene e a lasciarsi dietro una gabbia di troppo amore e un noioso paese della costa abruzzese. Reclutato come assistente da Agostino, animatore di

feste di compleanno per bambini, sale sul suo camper e inizia una vita nomade.

Lungo le strade del centro Italia, tra una sigaretta, una canna e un CD che si blocca, tra Agostino e Yuri nasce un rapporto ambiguo fatto di premi e punizioni e la promessa

di un viaggio nella terra del fuoco, in Patagonia. Ma prima bisogna lavorare, guadagnare. Altrimenti come si parte?

A lavorare, però, è sempre più Yuri, soprattutto quando Agostino spegne il camper in un villaggio dov...