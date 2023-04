Mancano pochi giorni all’uscita di Peter Pan & Wendy: il film di David Lowery non arriverà al cinema, ma direttamente in streaming su Disney+ il prossimo 28 aprile.

In una nuova featurette scopriamo qualche dettaglio in più su questo nuovo adattamento live action del classico di J.M. Barrie che ha fatto il suo debutto nel 1904, e che questa nuova versione promette di reinventare in alcune sue parti. Lo avevamo già intuito dal trailer finale, viene confermato da questa featurette. Spiega il produttore Jim Whitaker:

Questa è la storia di Peter Pan vista attraverso gli occhi di Wendy.

E aggiunge il regista David Lowery:

L’idea di adattare un gioiello della corona del catalogo Disney in live action mi terrorizzava, ma alla fine era un’opportunità troppo ghiotta per rinunciarvi. Volevo davvero indagare un nuovo modo di raccontare questa storia. […] Adoro il modo deliziosamente maligno in cui abbiamo reso questo Capitan Uncino.

È l’interprete di Campanellino, Yara Shahidi, a suggerire che la storia del film offrirà anche qualcosa di più:

Nel film c’è tutta la magia che amiamo dell’originale, ma in questa versione ci sono anche altre storie da raccontare.

Nel cast troviamo Ever Anderson (Wendy) e Alexander Molon (Peter Pan), mentre Capitan Uncino sarà Jude Law e Spugna verrà interpretato da Jim Gaffigan. Yara Shahidi è Campanellino, mentre Molly Parker (House of Cards) e Alan Tudyk (Rogue One: A Star Wars Story) sono i signori Darling; Joshua Pickering è John, mentre Jacobi Jupe è Michael. Alyssa Wapanatâhk, infine, interpreta Giglio Tigrato.

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate