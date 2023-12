Mancano ormai pochi giorni all’uscita italiana di Povere creature!, il film di Jorgos Lanthimos che ha vinto il Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia 2023 arriverà infatti nelle sale il 25 gennaio.

Nell’attesa, Searchlight Pictures ha condiviso una nuova featurette, questa volta incentrata sugli splendidi costumi che arricchiscono il film ed enfatizzano l’interpretazione di Emma Stone e dei suoi comprimari.

A guidare il reparto costumi Holly Waddington, che ha progettato degli abiti d’ispirazione vittoriana ma con un design davero unico. Potete vedere il video qui sopra!

La storia incredibile della fantastica trasformazione di Bella Baxter, una giovane donna riportata in vita dal dottor Godwin Baxter, scienziato brillante e poco ortodosso. Bella vive sotto la protezione di Baxter ma è desiderosa di imparare. Attratta dalla mondanità che le manca, fugge con Duncan Wedderburn, un avvocato scaltro e dissoluto, in una travolgente avventura che si svolge su più continenti. Libera dai pregiudizi del suo tempo, Bella cresce salda nel suo proposito di battersi per l’uguaglianza e l’emancipazione.

