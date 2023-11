Searchlight Pictures ha lanciato un nuovo trailer internazionale di Povere Creature!, il film di Jorgos Lanthimos vincitore del Leone d’Oro al Festival di Venezia, che uscirà nei cinema americani l’8 dicembre e nel resto del mondo nel 2024.

Non è tutto: sono disponibili anche le prime due tracce della colonna sonora di Jerskin Fendrix, musicista electro-punk qui al suo debutto come compositore per il cinema. L’album completo uscirà l’8 dicembre.

POVERE CREATURE: LA TRAMA

La storia incredibile della fantastica trasformazione di Bella Baxter, una giovane donna riportata in vita dal dottor Godwin Baxter, scienziato brillante e poco ortodosso. Bella vive sotto la protezione di Baxter ma è desiderosa di imparare. Attratta dalla mondanità che le manca, fugge con Duncan Wedderburn, un avvocato scaltro e dissoluto, in una travolgente avventura che si svolge su più continenti. Libera dai pregiudizi del suo tempo, Bella cresce salda nel suo proposito di battersi per l'uguaglianza e l'emancipazione.

