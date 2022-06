Grande emozione ieri sera per il concerto Platinum Party at the Palace che si è tenuto a Buckingham Palace per celebrare il giubileo della. La regnante novantaseienne non era presente, come annunciato, ma in qualche modo si è fatta vedere, perché prima delle numerose esibizioni (tra Rod Stewart, Andrea Bocelli, Alicia Keys e Diana Ross), è comparsa con un video totalmente inaspettato… in compagnia di Paddington!

Nel video vediamo i due prendere un té a Buckingham Palace: la regina, sorridente, parla con l’orsetto creato da Michael Bond, il quale le rivela di tenere sempre dei panini alla marmellata sotto il cappello. Scopriamo quindi che anche lei tiene dei panini di scorta… nella sua borsetta, “per dopo”. “La festa sta per iniziare, sua Maestà,” esclama il maggiordomo della Regina. Paddington augura quindi un felice giubileo e la ringrazia, ed Elisabetta risponde “È molto gentile da parte sua”. In sottofondo parte We Will Rock You dei Queen, la prima canzone del concerto, e la Regina batte il cucchiaino contro la tazzina a ritmo.

Il Paddington in CGI è quello creato da Framestore per i due film prodotti da David Heyman, che hanno registrato uno straordinario successo al box-office in tutto il mondo e un’accoglienza molto positiva da parte della critica.