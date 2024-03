Il canale Youtube di Imax ha recentemente riunito per una chiacchierata Adam Wingard, regista dell’imminente Godzilla e Kong – il nuovo impero (GUARDA IL TRAILER), e Takashi Yamazaki, regista di Godzilla Minus One, film giapponese sull’iconico mostro arrivato con successo nelle sale lo scorso dicembre. Vi riportiamo i passaggi più interessanti che sono emersi dalla conversazione: potete vedere il video completo nella parte superiore della pagina.

Quando i due cineasti hanno scoperto il loro amore per il personaggio?

Wingard: La mia passione per Godzilla nasce quando avevo circa sei-sette anni, con l’era Showa, fine anni ’60-inizio anni ’70: i film passavano nel pomeriggio alla TV. Da piccolo mi hanno colpito molto: amavo già i grandi dinosauri, ma quello che piaceva di Godzilla, Mothra e gli altri personaggi era il fatto che fossero veri. Le scene dei film originali di Godzilla in cui stai coi mostri e hanno le loro dinamiche mi hanno detto molto.

Yamazaki: Quando ero piccolo, ogni volta che un evento in diretta o una partita di baseball era annullata per pioggia, davano un film di Godzilla: li chiamavano “show ombrello”. Mio padre amava il baseball, quindi desiderava sempre il bel tempo, mentre io speravo sempre che piovesse. Quando ho visto per la prima volta un film di Godzilla, è stata un’esperienza spaventosa, ma allo stesso tempo non potevo fare a meno di esserne attratto. Quello che mi sorprendeva di più è che ci fosse qualcuno che faceva film di mostri per vivere. Ho pensato: “Questo è di sicuro il mio lavoro dei sogni”.