Il regno del pianeta delle scimmie esce finalmente oggi nei cinema italiani, e noi di BadTaste.it lo vedremo in Sala Energia ad Arcadia Cinema di Melzo (Potete riservare un posto qui!).

In occasione dell’arrivo in sala del film di Wes Ball non solo abbiamo avuto l’onore di parlare con il regista, ma abbiamo anche intervistato tre talenti tutti italiani che hanno lavorato agli effetti visivi creando suggestive ambientazioni e, soprattutto, animando i primati protagonisti.

Si tratta di Alessandro Saponi, supervisore alla CGI di origini riminesi che in passato ha lavorato anche ad Avatar: la via dell’acqua e ai film precedenti della saga delle Scimmie; Emiliano Padovani, look development supervisor originario di Udine che ha lavorato a numerosi film Marvel oltre ad Avatar: la via dell’acqua e agli altri film della saga delle Scimmie, e Giuseppe Tagliavini, compositing supervisor originario di Ravenna che intervistammo già all’epoca del primo Avatar. Tutti e tre lavorano per Wētā FX, la società di effetti visivi co-fondata da Peter Jackson e precedentemente nota come Wētā Digital.

Nell’intervista abbiamo parlato di come questi tre talenti hanno lavorato al nuovo film della saga, del rapporto “particolare” che lega Wētā alle scimmie in CGI sin dai tempi di King Kong e di come vivere in Nuova Zelanda sia stato d’aiuto per creare l’incredibile mondo in cui è ambientato Il regno del pianeta delle scimmie.

Il film diretto da Wes Ball è ambientato circa 300 anni dopo l’ultimo film della trilogia precedente, Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie, e segue un nuovo gruppo di personaggi in un’ambientazione completamente inedita… ma con un legame molto particolare con il passato.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

