Mancano pochi giorni all’uscita di Rosso, bianco e sangue blu su Prime Video (guarda il trailer): l’adattamento del best-seller di Casey McQuiston si mostra oggi nelle prime clip, che offrono uno sguardo al film e ai suoi protagonisti. In particolare, nelle tre scene vediamo:

Una discussione tra la presidente degli Stati Uniti (Uma Thurman) e suo figlio Alex (Taylor Zakhar Perez) a proposito di uno spiacevole incidente con una gigantesca torta nuziale occorsa a lui e al principe d’Inghilterra Henry (Nicholas Galitzine).

Le interviste “riparatrici” che Alex e Henry si ritrovano a dover fare per fugare il dubbio che tra il figlio della presidente degli Stati Uniti e il principe d’Inghilterra vi siano dissapori, dopo l’incidente con la torta.

L’esilarante momento in cui l’assistente Zahra (Sarah Shahi) piomba nella camera di Alex convinta che abbia passato la notte con una sconosciuta correndo dei rischi proprio durante le ultime battute della campagna elettorale di sua madre, e invece ci scopre… Henry.

LA TRAMA

La storia segue il messicano-americano Alex Claremont-Diaz (Taylor Zakhar Perez) che, quando sua madre viene eletta Presidente, diventa l’equivalente americano di un giovane membro della famiglia reale. Bello, carismatico, brillante, la sua immagine è oro puro per il marketing della Casa Bianca. C’è solo un problema: Alex è da sempre in lotta con il suo omologo d’oltreoceano, il Principe Henry (Nicholas Galitzine). E quando i tabloid entrano in possesso di una foto che li vede coinvolti in una rissa, le relazioni tra Stati Uniti e Regno Unito subiscono un brusco cambio di rotta. I capo famiglia, lo Stato e altri addetti governativi creano un piano per limitare i danni: inscenare una finta riappacificazione tra i due rivali. Quella che inizialmente è una farsa, un’amicizia “da Instagram”, piano piano diventa qualcosa di più significativo che né Alex né Henry avrebbero potuto immaginare. Presto Alex si trova coinvolto in una storia d’amore con un sorprendentemente spontaneo Henry ma questo potrebbe complicare la campagna di rielezione della madre e sovvertire gli equilibri di due nazioni sollevando la domanda: può l’amore salvare il mondo?

Del cast fanno parte anche Rachel Hilson (Winning Time), Ellie Bamber (The Serpent), Aneesh Sheth (A Kid Like Jake), Polo Morin (Who Killed Sara?), Ahmed Elhaj (Dangerous Liaisons) e Akshay Khanna (Polite Society). Il film, prodotto da Amazon Studios e dalla Berlanti/Schechter Films,debutterà su Prime Video in più di 240 Paesi e territori nel mondo. L’uscita è prevista per l’11 agosto su Prime Video.

Le serie imperdibili

Classifiche consigliate