Amazon ha comunicato che Saltburn, il nuovo film di Emerald Fennell con Barry Keoghan, Jacob Elordi e Rosamund Pike, sarà disponibile in streaming su Prime Video in tutto il mondo dal 22 dicembre 2023.

La regista e sceneggiatrice premio Oscar Emerald Fennell (Una donna promettente) ci regala una storia di privilegio e desiderio splendidamente perfida. Mentre tenta faticosamente di trovare il suo posto all’Università di Oxford, lo studente Oliver Quick (Barry Keoghan) viene attratto nel mondo dell’affascinante e aristocratico Felix Catton (Jacob Elordi), che lo invita a Saltburn, l’eccentrica tenuta di famiglia, per un’estate indimenticabile.

Nella parte superiore di questa pagina potete ammirare il video con l’annuncio della release in streaming su Prime Video di Saltburn.

Il film è stato descritto dalla regista come un vero e proprio “un film di vampiri”, in quanto parla di un estraneo che succhia l’essenza della vita che invidia, un fattore che per i protagonisti “funziona in entrambi i sensi“. La regista cita poi l’opera di Caravaggio come riferimento visivo, spiegando: “Quando si fa qualcosa di molto stilizzato, quando si fa qualcosa che riguarda la feticizzazione della bellezza, vuoi che sia bellissimo“.

