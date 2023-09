Nel 2004, James Wan dava inizio alla saga di Saw – l’enigmista col primo capitolo di un franchise che sta per arrivare al decimo capitolo. Il primo film costo poco più di un milione di dollari e ne incassò più di cento: complessivamente, la saga ha generato 1,021 miliardi di dollari d’incasso, a fronte di un budget cumulato di appena 95 (via The Numbers).

Saw 10 inizia subito dopo l’ultimo enigma del primo film, e segue John Kramer in viaggio verso il Messico per sottoporsi a una rischiosa cura sperimentale che spera curi il suo cancro terminale. Tuttavia, l’intera operazione è una truffa volta ad approfittarsi di persone vulnerabili e indifese. A questo punto Kramer mette in atto la sua vendetta.

Su Twitter, Bloody Disgusting ha riportato la dichiarazione del produttore Oren Koules secondo il quale Saw 10 si svolge qualche settimana dopo gli eventi del primo film e, per questo, può essere tranquillamente inteso come “l’originale Saw 2”.

#SawX takes place "weeks after" the end of the original Saw movie. Producer Oren Koules previews, "In our mind, this movie is really Saw II." pic.twitter.com/lZ3Nv3GbhE — Bloody Disgusting (@BDisgusting) September 20, 2023

Nella parte superiore di questa pagina trovate anche una featurette sull’eredità della saga.

L’uscita è fissata al 29 settembre negli Stati Uniti.

