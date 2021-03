LEGGI ANCHE – The Falcon and the Winter Soldier: Sebastian Stan condivide una clip sul profilo Instagram di Mackie

IFC Films ha diffuso in rete il primo trailer di, dramma diretto da Argyris Papadimitropoulos (Wasted Youth) con protagonisti(Captain America: Civil War) e(Colette).

Scritto dallo stesso Papadimitropoulos insieme a Rob Hayes, il film segue la storia di Mickey (Sebastian Stan) e Chloe (Denise Gough), due americani sulla trentina che vivono ad Atene e che si innamorano durante un caldo weekend estivo. Quando però il tempo a disposizione di Chloe in Grecia sta per volgere al termine la ragazza decide di rinunciare a un lavoro di alto livello per vedere se la passione di un fine settimana può evolversi in qualcosa di più.

Del cast fanno parte anche Dominique Tipper, Vangelis Mourikis, Andreas Konstantinou, Syllas Tzoumerkas e Sofia Kokkali.

Presentato in anteprima al Toronto International Film Festival, il film sarà disponibile in alcune sale selezionate e sulle piattaforme digitali dal 16 aprile.

Potete ammirare il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto il poster:

La sinossi:

Il film segue la storia di Mickey (Sebastian Stan) e Chloe (Denise Gough), due americani sulla trentina che vivono ad Atene e che si innamorano durante un caldo weekend estivo. Quando però il tempo a disposizione di Chloe in Grecia sta per volgere al termine la ragazza decide di rinunciare a un lavoro di alto livello per vedere se la passione di un fine settimana può evolversi in qualcosa di più.

Cosa ne pensate del trailer di Monday con Sebastian Stan e Denise Gough? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: IFC Films