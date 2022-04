Non è semplice imitare gli sketch di, tuttavia il cast di(incluso lo stesso Carrey) ha fatto del suo meglio per affrontare l’ardua impresa in una recente intervista targata IMDb.

Potete vedere il divertente video nella parte superiore della pagina.

Trovate tutte le informazioni su Sonic 2 – il film nella nostra scheda.

Nel cast di Sonic 2 – Il film troviamo James Marsden, Ben Schwartz, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally, Shemar Moore, Colleen O’Shaughnessey, Idris Elba e, ovviamente, Jim Carrey.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!

FONTE: IMDb