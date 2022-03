Spider-Man: No Way Home

Alessandro Costanzo di Movila torna, dopo Shazam! Zack Snyder’s Justice League , a proporci un’altra delle sue creazioni, questa volta tutta dedicata a

Come potete vedere nel video qui in alto, infatti, per celebrare l’uscita in digitale della pellicola con Tom Holland, Movila ha alterato alcune delle sequenze con protagonista Tobey Maguire per mostrarci una versione ringiovanita dell’attore.

Si tratta del secondo progetto dedicato al film di Jon Watts, visto che qualche giorno fa Movila ha lanciato una campagna attraverso l’annuncio di una versione deepfake di Andrew Garfield. L’obiettivo, come chiarito su Indiegogo, è realizzare una sequenza dei titoli di coda che possa rispondere alla domanda: “Cosa succede quando Peter 3 torna nel suo universo?“.

Nei piani originali, come confermato dagli sceneggiatori, avremmo effettivamente dovuto scoprire ulteriori dettagli dei mondi degli altri Peter Parker in una sequenza dei titoli di coda, ma la produzione ha ritenuto che la cosa avrebbe distolto troppo l’attenzione dal focus emotivo delle scene finali con Tom Holland.

Movila, in tal senso, proverà a darci delle risposte:

A seguire è anche disponibile un dietro le quinte:

Trovate tutte le notizie su Spider-Man: No Way Home in questa scheda.

