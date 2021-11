Già a fine agosto, dopo l’arrivo online del primo trailer di Spider-Man: No Way Home, il canale YouTube 100Bombs ci ha deliziato con una versione alternativa del filmato promozionale confezionata impiegando le immagini del ben noto cartoon dell’Uomo Ragno degli anni novanta. Se ve lo siete persi, lo trovate a questo link

Adesso, il medesimo canale YouTube ha fatto un’operazione analoga con il trailer finale che abbiamo avuto modo di gustare la settimana scorsa. Potete trovare la versione animata del final trailer di Spider-Man: No Way Home nella parte superiore di questa pagina!

Il film esordirà nei cinema dello stivale a partire dal 15 dicembre.

Qua sotto potete leggere la trama ufficiale dell’attesissimo blockbuster della Sony e dei Marvel Studios diretto da Jon Watts e interpretato da Tom Holland, Zendaya, Alfred Molina e tante altre star:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, viene rivelata l’identità del nostro amichevole eroe di quartiere, ponendo le sue responsabilità da supereroe in conflitto con la sua vita quotidiana e mettendo a rischio coloro a cui tiene di più. Quando chiede l’aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l’incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro, ma anche quello del Multiverso.