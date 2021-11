Spider-Man: No Way Home

Da quando è arrivato online il trailer finale di, stanno arrivando numerosi spot tv dell’atteso cinecomic della Sony e dei Marvel Studios, l’ultimo dei quali contiene alcune scene inedite. Si tratta di uno spot, disponibile al momento solo in un formato “social” verticale, che ci permette di dare un nuovo sguardo a Electro (Jamie Foxx), pronto a portare il caos nel nuovo mondo in cui si ritrova. Poco dopo, lo vediamo in azione contro Spider-Man, e di nuovo altre scene sul ponte con Doctor Octopus (Alfred Molina). Compare anche Green Goblin, mentre ancora nessuna occhiata, per ora, agli “altri” Spider-Man interpretati da Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Potete vedere lo spot qui sopra o qui sotto. Negli USA le prevendite per il film inizieranno lunedì alle ore 18 (ora italiana). Per il nostro paese ancora non si sa nulla, ma vi terremo aggiornati perché stiamo organizzando una grande proiezione evento in Sala Energia ad Arcadia Cinema per il 15 dicembre. A questo proposito vi invitiamo ad abbonarvi al nostro canale Twitch o a BadTaste+ per accedere al nostro canale Discord per le ultime notizie su questo evento!

Trovate tutte le informazioni sul film nel nostro approfondimento!

Per le ultime notizie, i trailer e gli speciali invece vi rimandiamo alla nostra scheda.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!