Come vi abbiamo detto qualche giorno fa, l’uscita diin digital negli Stati Uniti è stata anticipata di una settimana e, per celebrare degnamente la cosa, la Sony ha diffuso online i primi dieci minuti della pellicola.

Il prologo della pellicola, come sicuramente già saprete, è direttamente collegato all’epilogo di Spider-Man: Far From Home in cui l’identità dell’Uomo Ragno veniva svelata a tutto il mondo dal TheDailyBugle.net e dal suo ben noto direttore, J. Jonah Jameson. Trovate il player di YouTube nella parte superiore di questa pagina.

In questi primi dieci minuti del blockbuster Marvel Studios e Sony Pictures compare anche Charlie Cox col suo Matt Murdock che, poco fa, abbiamo anche avvistato in una brevissima scena eliminata che trovate in questo nostro articolo.

