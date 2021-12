L’attesissimo cinecomic Marvelsi appresta ad arrivare nelle sale di tutto il mondo nelle prossime settimane.

Per l’occasione Tom Holland e Zendaya hanno partecipato ad una puntata del Graham Norton Show.

Norton ha quindi chiesto a Holland durante la chiacchierata se il costume di Spidey che vediamo nel film è lo stesso di sempre:

È lo stesso. Come l’ultimo, non sono avvenuti cambiamenti. Per l’ennesima volta ho chiesto di mettere una zip ma non l’ho ottenuta.