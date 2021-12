Chissà quale potrebbe essere stata la reazione di(AKA Peter Parker) all’ultimo trailer diffuso in rete dell’attesissimo cinecomic

Probabilmente non lo sapremo mai. Tuttavia il canale You Tube Sahil Nayak ha voluto realizzare un divertente “video reaction” mashup molto divertente sulla questione.

Potete vedere il divertente video nella parte superiore della pagina.

Tom Holland in una recente puntata del una puntata del Graham Norton Show ha discusso del costume di Spidey che vediamo nel film, confermando che si tratta dello stesso di sempre:

È lo stesso. Come l’ultimo, non sono avvenuti cambiamenti. Per l’ennesima volta ho chiesto di mettere una zip ma non l’ho ottenuta.